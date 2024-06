Johnny Walker será um dos brasileiros em ação no card do UFC Arábia Saudita - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 22/06/2024 11:00

Marcado para acontecer neste sábado (22), em Riade, o UFC Arábia Saudita será liderado pelo duelo entre os pesos-médios Robert Whittaker e Ikram Aliskerov. O evento, vale ressaltar, contará com transmissão ao vivo do UFC Fight Pass via streaming a partir das 13 horas (horário de Brasília).



Ex-campeão peso-médio do Ultimate e atual número 3 no ranking da divisão até 84kg, Robert Whittaker (25v-7d) quer uma nova chance de lutar pelo cinturão e, para isso, precisa passar por mais um desafio. Vindo de vitória sobre o brasileiro Paulo Borrachinha em fevereiro, o australiano terá pela frente o russo Ikram Aliskerov (15v-1d), que vai para a sua terceira luta na organização norte-americana e, além de estar invicto no UFC, não perde uma luta desde 2019.

O Brasil contará com quatro representantes no card do UFC Arábia Saudita, neste sábado. Antonio Trócoli (12v-3d) fará sua estreia pela organização contra Shara Magomedov (12v-0d) no card principal. O lutador chega ao evento para substituir Joilton "Peregrino" Lutterbach de última hora e vem embalado por uma sequência invicta de quatro lutas (três vitórias e um no contest).Profissional desde 2013, o peso-médio tem um estilo versátil, com três vitórias por nocaute e cinco por finalização. Embora esta seja sua primeira luta oficial na organização, o brasileiro já teve a experiência de competir no Dana White's Contender Series, onde saiu vitorioso, porém sem conquistar um contrato.Atual sétimo colocado no ranking do peso meio-pesado, Johnny Walker (21v-8d) chega ao UFC Arábia Saudita de olho em uma vaga no Top 5 da categoria e para isso precisa vencer Volkan Oezdemir (19v-7d). O brasileiro vinha em uma sequência invicta de quatro lutas, mas acabou derrotado na revanche contra Magomed Ankalaev em sua última apresentação, em janeiro deste ano. Conhecido por fazer duelos empolgantes, Johnny tem um histórico de chegar poucas vezes na decisão dos juízes, com 10 de seus 13 confrontos no Ultimate terminando pela via rápida.Felipe Lima (12v-1d) fará sua estreia no Ultimate contra Muhammad Naimov (11v-2d) no card principal do UFC Arábia Saudita. O brasileiro foi escalado de última hora para substituir Melsik Baghdasaryan e chega ao evento em uma sequência de 12 vitórias, perdendo apenas em sua estreia como profissional. O manauara é lutador da Allstars Training Center, na Suécia, e tem como companheiros de equipe nomes como Khamzat Chimaev, Josefine Knuttson e Bernardo Sopaj.O peso meio-pesado Brendson Ribeiro (15v-6d) fará sua segunda luta na organização e terá pela frente o russo Magomed Gadzhiyasulov (8v-0d) no card preliminar do evento. O paraense foi contratado na última temporada do Dana White’s Contender Series depois de vencer o compatriota Bruno Lopes, mas não teve um bom início na companhia e foi nocauteado por Zhang Mingyang em sua estreia, no UFC 298. Aos 27 anos, o lutador venceu todos os seus combates pela via rápida, com nove nocautes e seis finalizações em seu cartel.Peso-médio (até 83,9kg): Robert Whittaker x Ikram AliskerovPeso-pesado (até 120,2kg): Sergei Pavlovich x Alexander VolkovPeso-médio (até 83,9kg): Kelvin Gastelum x Daniel RodriguezPeso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov x Antonio TrócoliPeso meio-pesado (até 92,9kg):Johnny Walker x Volkan OezdemirPeso-leve (até 70,3kg): Nasrat Haqparast x Jared GordonPeso-pena (até 65,7kg): Muhammad Naimov x Felipe LimaPeso meio-médio (até 77,1kg): Rinat Fakhretdinov x Nicolas DalbyPeso-galo (até 61,2kg): Kyung Ho Kang x Muin GafurovPeso meio-pesado (até 92,9kg): Magomed Gadzhiyasulov x Brendson RibeiroPeso-galo (até 61,2kg): Xiao Long x Chang Ho Lee