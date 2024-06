Ex-lutador, Cristiano Marcello hoje lidera a CMSystem - (Foto: Divulgação)

Publicado 21/06/2024 06:00 | Atualizado 21/06/2024 15:55

Líder-fundador da CMSystem, Cristiano Marcello, como lutador, se apresentou em palcos como UFC, PRIDE, Meca; além de ter participado de uma edição do reality show The Ultimate Fighter. Como treinador, o carioca radicado em Curitiba foi responsável por afiar o jogo de solo das feras da Chute Boxe.



Com toda essa experiência adquirida na prática, Cristiano Marcello entende que seu papel perante seus atletas precisa ir além de ensino, aperfeiçoamento e dicas de técnicas e estratégias. Como um líder de fato, o head coach da CMSystem se preocupa com cada movimento de seus pupilos.

"O esporte evoluiu muito, hoje em dia não basta ser um casca-grossa, ser bom de porrada. Assim como todos os lutadores precisam, além de uma especialidade, saber se virar em todas as áreas da luta, como profissional, ele precisa cuidar da carreira como um todo", começa o veterano."É preciso treinar, cuidar do corpo, do peso, cumprir as obrigações e entender que hoje, mais do que um atleta, o lutador é uma marca. Se puder falar outras línguas, melhor ainda. O marketing é fundamental, se comunicar e atrair a atenção para suas redes sociais e, também, suas lutas, é essencial", complementa.Cristiano Marcello também frisa que, como a carreira de atleta, querendo ou não, tem um prazo de validade menor que as de profissões convencionais, cada bolsa de pagamento deve ser muito bem utilizada. Se possível, o ideal é pegar uma parte desse dinheiro e investi-lo em outra área."A carreira é curta; sem falar que, infelizmente, pode ser ainda mais precoce em caso de lesões. Por isso, além de pagar as contas e investir na carreira, o lutador deve tentar alguma forma de multiplicá-lo. Isso, claro, com muita cautela, buscando ajuda de empresas e profissionais gabaritados e confiáves", alerta."Eu sempre indico, não apenas para meus atletas, mas também para os meus amigos empresários, a Tailor Partners, que é uma grande aliada da CMSystem. Eles sabem como diversificar os investimentos, reduzir riscos e aumentar as chances de retorno financeiro estável ao longo do tempo", completa.