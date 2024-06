Gaditas vai em busca de títulos no Angra Winter National Open de Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Publicado 24/06/2024 09:00 | Atualizado 24/06/2024 17:03

Após duas etapas de sucesso, o Circuito Mineirinho Costa Verde de Jiu-Jitsu – lançado pela CBJJD com o apoio da ISBJJA em 2024 - está chegando ao seu encerramento. Nos dias 27 e 28 de julho, o Estádio Municipal de Angra dos Reis, no sul do estado do Rio de Janeiro, receberá o Angra Winter National Open, terceiro e último evento da temporada.



A expectativa é por um campeonato de alto nível e repleto de emoções, principalmente pela pontuação em dobro no ranking, já que ao final do Circuito, serão selecionados os melhores atletas do ano. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, vão ser quatro passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA, em Portugal.

Gilieade quer surpreender no Angra Winter National Open de Jiu-Jitsu (Foto: Reprodução)

Projeto social que também virou equipe de Jiu-Jitsu, a Gileade existe há mais de 10 anos em Angra dos Reis. Construindo um trabalho sólido, especialmente com os jovens, o time liderado pelo faixa-preta Mauro da Glória quer surpreender no Angra Winter National Open."A nossa equipe vem se destacando nas competições e, onde chegamos, com o mínimo de atletas ou força total, entramos para vencer. Por isso mesmo, nossa expectativa é a melhor possível, vamos surpreender", afirmou Mauro, que completou:"Somos um projeto social, então a maioria dos alunos não tem condições de arcar com inscrições e demais custos de um campeonato. É difícil projetar com quantos atletas iremos entrar na competição, porque dependemos de ajuda, mas com certeza vamos fazer barulho".Assim como a Gileade, a Gaditas BJJ School também segue o caminho de projeto social e equipe de Jiu-Jitsu. Com Emmanuel Jr como coordenador geral do time, a Gaditas vem se destacando nos eventos do Circuito 2024 e espera repetir a dose no Angra Winter National Open, conforme projetou Emmanuel."Tem sido uma temporada bem produtiva! Nos dois eventos que tiveram em Angra dos Reis, fomos ao pódio liderados pelo professor Caio, então estou muito feliz com o resultado. Gostaria de agradecer aos atletas e à organização, que vem fazendo um grande trabalho", disse o faixa-preta.Atualmente morando nos Emirados Árabes Unidos, Emmanuel acompanha o trabalho do time à distância. Mas mesmo longe, é parte ativa do sucesso da Gaditas BJJ School: "Nosso objetivo para a terceira e última etapa da temporada é seguir no pódio. Além de um pedido especial meu, que a gente possa colocar atletas que nunca lutaram, do kids ao master, para sentir essa experiência", destacou Emmanuel, antes de encerrar:"A nossa preparação é constante. Temos um calendário anual para os eventos que iremos disputar então a preparação não para, com nossos alunos sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar, além dos melhores professores. E após o Circuito Costa Verde, vamos continuar correndo os eventos da CBJJD / ISBJJA em 2024, e no geral, disputar outros grandes eventos, com a equipe vindo de grandes resultados mundo afora".