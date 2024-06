Judoca Ketleyn Quadros disputa a categoria até 63kg - Reprodução

Judoca Ketleyn Quadros disputa a categoria até 63kgReprodução

Publicado 26/06/2024 21:11 | Atualizado 27/06/2024 08:37

A experiente Ketleyn Quadros e a estreante Natasha Ferreira não esconderam a alegria pela confirmação de vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, entre 26 de julho e 11 de agosto, na França. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou na segunda-feira que elas completam a lista com 13 representantes para a competição graças ao ranking da modalidade.

Ketleyn entrou pela cota continental na categoria até 63kg. Já Natasha se garantiu por conta da cota continental realocada até 48kg - herdou uma das cotas não utilizadas por outro continente. Desta maneira, o País será representado em quase todas categorias. Serão 13 das 14 vagas preenchidas.

"Recebi essa notícia com muita felicidade, honra e alegria. A gente já tinha essa expectativa há algum tempo, mas nada melhor que sair a convocação, a lista de inscrito, classificado", comemorou Ketleyn.

"Isso veio para mim em momento para trazer bastante motivação. Eu já vinha me preparando há muito tempo para essa classificação Não é fácil, a gente pegou um ciclo bem ajustado de pontuação de quatro anos, dividido em três, o que deixou muito exaustivo", continuou a medalha de bronze em Pequim-2008. "Foi tudo com muito amor e garra, todos desafios fizeram parte do processo e nada melhor que ter a vaga garantida para sonhar com a medalha olímpica. Agora é foco total para conquistar essa medalha."

Enquanto Ketleyn já conhece bem como são os Jogos Olímpicos, Natasha se prepara para a estreia em Paris. "Foi muito bom receber finalmente a convocação. Era um angústia não ter certeza se eu ia ou não ia lutar nos Jogos Olímpicos. Mesmo com 90% de chance, ainda sim era motivo de desconfiança", admitiu Natasha.

"Fiquei mais leve e estou treinando mais feliz, apesar de já estar treinando muito até agora", disse. "Acho que os maiores desafios são a francesa (Santuário Boukli), a japonesa (Natsumi Tsunoda), mas treinando muito para encarar qualquer atleta. Estou com expectativa muito grande, sei que não sou dos nomes principais, mas sei que tenho condições de chegar e vou lá para buscar minha medalha"< mostrou confiança.

Confira a lista de convocados do judô para Paris:

Masculino

Willian Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (acima de 100kg)

Michel Augusto (até 60kg)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52g)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (acima de 63kg)

Natasha Ferreira (até 48kg)

Ketleyn Quadros (até 63kg)