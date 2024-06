Taça da Série D do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/06/2024 14:24

Rio - A Polícia Federal (PF) iniciou a investigação de uma possível manipulação de resultado em uma partida da Série D do Brasileirão . Em entrevista à TV Integração, o presidente Roberto Eustáquio Avatar, do Patrocinense-MG, admitiu que foi alertado sobre a possibilidade de ter um "resultado anormal".

"Já havia pessoas mandando mensagens que era para abrir o olho, que poderia ter um resultado anormal. Quem milita com futebol tem contato com o Brasil inteiro, são várias pessoas que a gente tem contato, e várias dizendo que poderia haver algum fato relevante lá que poderia ser fora da linha", disse.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão — expedidos pela Justiça de São Paulo — nas cidades de Patrocínio (MG), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Tanguá (RJ) e Nova Friburgo (RJ). Em nota, a PF informou que a investigação começou por meio de ofício da CBF.

No documento, um relatório da Sportradar reporta que a movimentação em casas de apostas indicava que apostadores detinham conhecimento prévio de que determinada equipe perderia o primeiro tempo da partida por pelo menos dois gols.

A partida em questão foi entre Inter de Limeira-SP e Patrocinense-MG, no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, e terminou com vitória da equipe paulista por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo, sendo o terceiro contra do time mineiro.