Italo Ferreira voa nas ondas de Itaúna, o Maracanã do surfe, em SaquaremaMauro Pimentel / AFP

Publicado 27/06/2024 16:51

Rio - O Brasil foi bem representado nas oitavas de final da etapa de Saquarema, no Circuito Mundial de Surfe (WSL). Italo Ferreira, Gabriel Medina e Yago Dora avançaram às quartas de final e seguem na briga por uma vaga na final. O título da prova deve ser disputado nesta sexta-feira (28).

Com a classificação às quartas, os brasileiros encostaram no sul-africano Jordy Smith. Medina segue em sexto, seguido por Italo Ferreira e Yago Dora, respectivamente. Entretanto, pode ter mudanças na classificação após as quartas de final em Saquarema.

Italo Ferreira foi o primeiro brasileiro a entrar nas águas de Itaúna. O campeão olímpico pegou 12 ondas e fez a maior nota do dia com um aéreo nota 9.00, superando o indonésio Rio Waida por 17.50 a 11.70. Já Gabriel Medina não deu sorte com o mar e passou por apuros, mas venceu o americano Cole Houshmand por 9.60 a 9.27. Por fim, Yago Dora venceu o americano Crosby Colapinto por 13.90 a 10.83.

Na próxima fase, Italo Ferreira encara o japonês Connor O'Leary, que eliminou o australiano Jack Robinson. Já Gabriel Medina terá pela frente o americano Griffin Colapinto, atual número 2 do ranking, que passou pelo australiano Liam O'Brien, enquanto Yago Dora enfrentará o havaiano John John Florence, o líder do mundial, que venceu o compatriota Seth Moniz.

Resultados das oitavas de final:

Connor O'Leary (JAP) 10.27 x 8.40 Jack Robinson (AUS)

Italo Ferreira (BRA) 17.50 x 11.70 Rio Waida (IDN)

Griffin Colapinto (EUA) 12.40 x 11.34 Liam O'Brien (AUS)

Gabriel Medina (BRA) 9.60 x 9.27 Cole Houshmand (EUA)

John John Florence 14.44 x 8.00 Seth Moniz

Yago Dora 13.90 x 10.83 Crosby Colapinto

Ethan Ewing 13.67 x 8.50 Ramzi Boukhiam

Jordy Smith 12.10 x 7.30 Ryan Callinan

Quartas de final:

Connor O'Leary (JAP) x Italo Ferreira (BRA)

Griffin Colapinto (EUA) x Gabriel Medina (BRA)

John John Florence (HAV) x Yago Dora (BRA)

Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (AFR)