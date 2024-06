Em 2024, Terans entrou em campo 15 vezes, fez um gol e deu uma assistência - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/06/2024 18:13 | Atualizado 27/06/2024 18:15

Rio - O meia-atacante David Terans será titular do Fluminense pela primeira vez nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Vitória, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo que será o primeiro sob o comando de Marcão após a demissão de Fernando Diniz

Em 2024, o uruguaio entrou em campo 15 vezes, fez um gol e deu uma assistência. Terans ainda não correspondeu às expectativas da torcida e terá mais uma chance nesta quinta-feira (27). No Brasileirão, ele atuou em cinco oportunidades e tem média de 15 minutos por partida.

Marcão escalou o time da seguinte maneira: Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Thiago Santos e Marcelo; Gabriel Pires, Martinelli e Ganso; Terans, Keno e Cano.

O Fluminense é o atual lanterna do Campeonato Brasileiro, com somente seis pontos em 11 rodadas, e busca o triunfo para respirar um pouco na tabela, já que o Vitória é o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com nove.