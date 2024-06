Terans, do Fluminense, em ação contra o Vitória - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 27/06/2024 21:22

Rio - O Fluminense perdeu para o Vitória por 1 a 0 no Maracanã , na noite desta quinta-feira, 27, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Janderson, aos 45 minutos do segundo tempo, anotou o único gol do jogo.





Com o resultado, o Tricolor segue com seis pontos e na lanterna da competição. O próximo compromisso será contra o Grêmio, em Caxias do Sul, às 16h do próximo domingo.