Lance do jogo entre Fluminense e VitóriaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/06/2024 20:58

Rio - Em uma noite de pouca inspiração no Maracanã, o Fluminense sofreu o gol no fim e perdeu para o Vitória por 1 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão. Aos 45 minutos da etapa complementar, Zé Hugo puxou contra-ataque e serviu Janderson, que finalizou cruzado para vencer Fábio e balançar as redes. O jogo desta quinta-feira (27), diante do Leão, foi o primeiro compromisso do Tricolor desde a saída do técnico Fernando Diniz . O Flu segue com seis pontos e permanece na lanterna do campeonato.

Agora, o Tricolor vira a chave para a 13ª rodada do Brasileirão. A equipe de Marcão enfrentará o Grêmio domingo, às 16h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O jogo

O Fluminense não teve vida fácil contra o Vitória no primeiro tempo. A equipe carioca mostrou dificuldade para articular jogadas e passar pela defesa rubro-negra no Maracanã.

Mesmo sem tanta inspiração, criou as principais chances da etapa inicial: a primeira veio na individualidade de Keno, que invadiu a área e finalizou no canto para boa defesa de Lucas Arcanjo; a segunda aconteceu nos minutos finais, quando o Flu finalmente conseguiu construir uma jogada que culminou em chute de Germán Cano, mas o goleiro defendeu mais uma vez.



O Vitória, por sua vez, atacou mais e teve certa facilidade para explorar os lados do campo. Apesar disso, não conseguiu concluir as jogadas criadas e praticamente não obrigou Fábio a fazer grandes defesas.

Na etapa complementar, o jogo ficou mais rápido. Logo nos primeiros minutos, o Vitória conseguiu chegar com perigo pelo lado direito de ataque. A sequência acordou o Fluminense, que impôs um forte ritmo.

Nesse cenário de maior pressão, o Flu foi mais incisivo pelo lado esquerdo e passou perto do gol com Marcelo, que tabelou com Cano. O lateral-esquerdo finalizou forte, mas Lucas Arcanjo fez a defesa.

Depois dos 20 minutos, o Vitória conseguiu respirar um pouco mais na partida, mas não criava situações de perigo. Apesar disso, o Fluminense já não conseguia incomodar.

Com isso, Marcão mexeu na equipe, e o Flu até chegou a empurrar o Leão, mas não teve sucesso. O Vitória, então, apostou na transição rápida para poder balançar as redes.

Num dos poucos contra-ataques que conseguiu encaixar, o Leão marcou. Zé Hugo avançou, fez boa jogada individual para se livrar da marcação e acionou Janderson. Dentro da área, o atacante finalizou cruzado, venceu Fábio e balançou as redes do Flu.

Ficha técnica



Fluminense 0 x 1 Vitória



Data e hora: 27/6/2024, às 19h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Gabriel Pires, Samuel Xavier e Alexsander (FLU) / Caio Vinícius (VIT)

Cartões vermelhos: -

Gols: Janderson (0-1) (45'/2ºT)

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa, 40'/2ºT); Martinelli (Renato Augusto, 32'/2ºT), Gabriel Pires (Alexsander, Intervalo) e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy, 32'/2ºT); Terans, Keno (Douglas Costa, 40'/2ºT) e Cano.



VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e PK (Raúl Cáceres, 21'/2ºT); Léo Naldi, Luan Santos (Zé Hugo, 26'/2ºT) e Willian Oliveira; Matheuzinho (Jean Mota, 13'/2ºT), Oswaldo (Culebra, 26'/2ºT) e Alerrandro (Janderson, 26'/2ºT).