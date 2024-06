Marcão durante entrevista coletiva após a derrota do Fluminense para o Vitória - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marcão durante entrevista coletiva após a derrota do Fluminense para o VitóriaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 27/06/2024 22:42

Rio - Em sua volta como técnico do Fluminense após a saída de Fernando Diniz no último fim de semana, Marcão iniciou mal e perdeu para o Vitória nesta quinta-feira (27), por 1 a 0 , no Maracanã, em confronto direto na parte inferior da tabela do Brasileirão. O treinador revelou cobranças entre a equipe no vestiário e também comentou sobre a saída do antigo companheiro de comissão técnica.

"Esses meninos estão fazendo de tudo para sair dessa situação. A cobrança é importante entre eles. Eu vi eles cobrando uns aos outros no vestiário. É importante ouvir a voz desses atletas também. Umas pessoas de liderança falando a respeito, pessoas que já passaram por isso. A gente tem que discutir, falar para mais rápido sair dessa situação. Ganhar jogos e sair dessa situação incômoda", revelou.

Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense na segunda-feira, um dia após a derrota para o Flamengo por 1 a 0, com a equipe já ocupando a lanterna da competição. A passagem marcada pelo título da Libertadores em 2023 chegou ao fim com uma crise profunda.

"A gente ficou sabendo já durante a tarde, eu já estava indo para o treino em que assumimos o lugar do Fernando (Diniz) para esse jogo. Tudo muito rápido, não é? Ajustar treinamento, definir e organizar planejamento para o jogo e foi assim. Lógico, tentamos mobilizar nosso torcedor e damos os parabéns a eles. Realmente empurraram os jogadores para uma vitória. Claro que é muito rápido para todo mundo, para nós, a gente tentar mudar alguma coisa. O que foi feito com o treinador passado, o Fernando, está enraizado", comentou.

"Gostei de algumas situações do jogo em que finalizamos mais, próximos de fazer o gol. Tinha uma parede lá atrás do Vitória jogando só em transição, eles fizeram muito bem isso. Em uma jogada dessa eles fizeram o gol e nos tiraram a possibilidade de um resultado melhor", disse Marcão.

Veja outras respostas de Marcão:

Mudanças no time

"Foi o que eu falei a pouco, temos que tentar colocar o que nós achamos. Foi assim com o Odair, ele gostava de jogar com 3 volantes, então não adiantava o Marcão entrar e colocar 4 volantes, o Roger a mesma coisa. O Fernando em 2019, foi bem parecido com o que está acontecendo, mas nessa posição eu não conseguiria fazer mudança imediatas. Temos que pegar algumas coisas que funcionavam agora no Fernando e pegar algumas coisas que eu acho que vai funcionar e render para sairmos o mais rápido dessa situação."

Contratações

"Não dava tempo de pensar nisso, estávamos tentando ajudar os nossos atletas a arrumar soluções para vencermos as partidas, para retomar o caminhos, junto com a comissão técnica passada. Agora estamos de frente e temos que pensar nos que estão aqui, arrumar solução, achar variações para conseguirmos as vitórias que precisamos."

Mudanças no estilo de jogo

"Com o pouco tempo que tivemos para trabalhar, estamos tentando verticalizar o nosso jogo um pouco. Sabemos que o jogo do Fernando era mais apoiado e é tentar juntar isso a um jogo um pouco mais vertical, atacar o espaço. Tentamos estimular isso nos dois treinos que a gente teve, tivemos algumas bolas e algumas variações. Vamos estimular mais isso, uma mudança de corredor mais rápida, é isso que a gente entende que podemos evoluir."