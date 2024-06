Vanja Milinkovic-Savic, goleiro da Sérvia - Reprodução / Instagram @vanja_32

Munique - Goleiro da Sérvia, Vanja Milinkovic-Savic se envolveu em briga num bar, em Munique, na véspera do duelo com a Dinamarca, pela terceira rodada da fase de grupos da Eurocopa. Ele estava de folga e chegou a agredir um torcedor.

O arqueiro decidiu visitar um bar frequentado por sérvios. Lá, foi reconhecido e questionado sobre a presença no local, o que fez com que gerasse uma confusão generalizada.

No dia seguinte, a Sérvia foi eliminada da Euro 2024, após empatar sem gols com a Dinamarca. "Desastre é quando alguém te ganha por 7 a 0. Quando se fica bêbado em bares em Munique e Augsburg e quando se discute nos treinos... essas são coisas que temos de ver porque afetam", declarou o técnico Dragan Stojkovic depois do jogo.

Milinkovic-Savic não foi titular no confronto, assim como no embate com a Inglaterra. Ele só entrou em campo contra a Áustria, na estreia. Quanto à briga, nenhum registro policial foi feito.