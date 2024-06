Coletiva de Dorival Júnior - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 27/06/2024 22:26

Estados Unidos - O empate em 0 a 0 com a Costa Rica na estreia na Copa América não abalou Dorival Júnior. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, 27, um dia antes do jogo contra o Paraguai, ele rechaçou qualquer tipo de dúvida e pregou "tranquilidade, equilíbrio e confiança" no trabalho. O treinador ainda destacou a importância de não queimar etapas no futebol.

"Agora é só ter tranquilidade, equilíbrio e confiança naquilo que se realiza. Se a cada partida gerarmos dúvidas em relação a tudo aquilo que está sendo feito, você acaba não saindo do lugar. Acho que eu estou nesse mundo aí já há algum tempo, com uma vivência suficiente, para poder entender tudo aquilo que se faz e aquilo que nós estamos fazendo. Para o bem da seleção brasileira"

"Não podemos deixar de avaliar aquilo que foi, a entrega, a maneira como nos conduzimos, como nos comportamos, a forma como colocamos o nosso adversário no seu campo de defesa. Futebol passa por algumas etapas importantes onde você não as queime, porque com certeza ali na frente, de repente você possa pagar um preço alto".

O treinador também falou sobre a discussão de Danilo com um torcedor após o empate com a Costa Rica no SoFi Stadium. No vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver Neymar correr para acalmar o amigo.

"É uma percepção social do que vivemos no nosso país. Talvez, se eu estivesse próximo ao Danilo, eu teria o tirado daquele local. Mas entendo a maneira como ele estava confrontando o torcedor porque, no entendimento dele, as colocações que foram feitas pelo rapaz não condiziam com aquilo que realmente foi a entrega da equipe em busca do resultado. Isso daí contribui muito pouco para aquilo que todos nós queremos e buscamos".

"A maneira como ele talvez tenha entendido essa situação foi justamente pela entrega, pelo comprometimento e pela dedicação de todos que estão nesse grupo. Estamos defendendo com muita dignidade essa camisa, e não tenho dúvidas que vamos alcançar grandes resultados".

O Brasil enfrentará o Paraguai nesta sexta-feira, a partir das 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA). O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa América.

"Para envolver uma equipe ou uma defesa bem postada, você tem que ter alternativas. Você tem que fazer com que essa equipe balance de um lado para o outro para que você possa abrir um pouco mais as linhas e, a partir daí, consiga ter ataques tanto por dentro quanto por fora. As associações têm acontecido. Temos tido isso: boas aproximações; boas trocas de passes; tabelas; uma posse de bola considerável para uma equipe que ficou com 74% de posse", ressaltou Dorival.

"E não a posse pela posse, a posse com movimentações rápidas, com bem trocas dinâmicas de passes, tentando infiltrar de todas as formas. Talvez nós não estivéssemos justamente num dia em que as individualidades pudessem prevalecer sobre seus marcadores (contra a Costa Rica). Se naquele momento tivesse um pouquinho mais de lucidez e tranquilidade, talvez pudéssemos ter tido um caminho melhor", completou.