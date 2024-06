Ares BJJ / Gavazza quer títulos nos próximos campeonatos da ISBJJA - (Foto: Reprodução)

Publicado 28/06/2024 07:00

Principal evento do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, o Mundial Gi & No-Gi da ISBJJA está marcado para os dias 20 e 21 de julho, na Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, e tem inscrições abertas até o dia 12/07 no site www.isbjja.com.



Válido pela nona etapa do Circuito, o evento promete fortes emoções, acontece junto ao Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades -, e em busca de medalhas, a equipe Ares BJJ / Gavazza se fará presente.

Faixa-preta e um dos professores do time, Maurício Abreu projetou os dois eventos, que prometem acirrar a disputa pelo ranking, além de analisar o ano de 2024 da equipe até agora."A temporada da Ares BJJ / Gavazza tem sido excepcional. Nossos atletas têm mostrado um grande progresso e dedicação, resultando em vitórias importantes em torneios regionais e nacionais. O espírito de equipe e a qualidade dos treinos têm sido os pilares para esse sucesso, e estamos muito orgulhosos do que conquistamos até agora", disse o professor, que continuou:"As expectativas para o Mundial da ISBJJA e o Mundial Novatos são altas. Estamos nos preparando intensamente, com treinos técnicos e físicos direcionados especificamente para os campeonatos. Além disso, estamos trabalhando na parte psicológica dos atletas, garantindo que estejam prontos para enfrentar a pressão de torneios desse porte. Nossa equipe multidisciplinar, que inclui psicóloga, nutricionista e preparadores físicos, tem sido fundamental para assegurar que nossos competidores estejam bem preparados em todos os aspectos".Geralmente um competidor assíduo, Maurício Abreu não irá disputar o Mundial da ISBJJA. Porém, estará presente no campeonato acompanhando seus alunos. Sobre a dificuldade de conciliar a rotina familiar com a de atleta e professor, o faixa-preta refletiu:"Infelizmente, neste evento, não estarei pronto para lutar. Além de coordenar todas as ações da equipe, estamos abrindo uma nova unidade da Gavazza no bairro do Méier, o que tem demandado muito tempo e dedicação. Nos últimos dois meses, meu foco tem sido o planejamento e a execução desse projeto, deixando pouco tempo para qualquer outra coisa. Atualmente, divido meu tempo entre a equipe, aulas, reuniões com nossos professores, a inauguração da nova unidade e alguns empreendimentos fora do mundo da luta, além de, claro, minha família. No entanto, estarei lá para comandar e apoiar nossos atletas, garantindo que todos estejam bem preparados e focados", encerrouAo final do Circuito Nacional Mineirinho, vale lembrar, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.