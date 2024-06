De La Cruz em campo em goleada sobre a Bolívia - AFP

Publicado 28/06/2024 08:51

Estados Unidos - Um dos destaques da goleada do Uruguai sobre a Bolívia por 5 a 0, em partida pela Copa América, o meia Nicolás de La Cruz, do Flamengo, afirmou que além do placar elástico, a atuação da equipe bicampeã mundial foi bastante importante para fortalecer a Celeste em busca do título da competição.

"Além dos gols, devemos destacar o ótimo desempenho da equipe na recuperação e na intensidade porque os gols são produto desse grande esforço", afirmou o jogador, de 26 anos.



Ao ser questionado sobre os objetivos do Uruguai e sobre uma possível favoritismo na competição, De La Cruz pregou cautela e focou no confronto diante da seleção dos Estados Unidos na próxima segunda-feira que encerra a fase de grupos da competição.

"Precisamos pensar jogo a jogo. Nosso próximo duelo é uma partida bem complicada contra os anfitriões", finalizou o meia do Flamengo.



A goleada praticamente definiu a classificação do Uruguai para as quartas de final da Copa América. Com seis pontos e sete gols de salvo, a equipe celeste precisaria ser goleada pelos Estados Unidos e o Panamá também fazer uma diferença de gols muito grande contra a Bolívia na última rodada.