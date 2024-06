O jogador Josh Cavallo passou a defender a causa LGBTQIA+ após se assumir gay, em 2021 - Reprodução de Instagram

Publicado 28/06/2024 11:14 | Atualizado 28/06/2024 11:15

No dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta sexta-feira (28), um dos poucos jogadores do futebol mundial a se assumir gay disse não se arrepender. O australiano Josh Cavallo quebrou um tabu em 2021 e contou com o clube Adelaide United para divulgar o vídeo em que assume a sexualidade . Naquela época, afirmou posteriormente ter medo da revelação, mas, três anos depois, não se arrepende. Pelo contrário,

"Não houve consequência alguma. Isso chamou mais atenção e abriu os olhos de muitas pessoas para o futebol australiano. Mas também acho que o impacto que isso teve fora do futebol, em todo o mundo, de pessoas que cresceram, crianças mais novas, você sabe, pessoas mais velhas do que eu, que estão praticando o esporte, se afastaram do jogo e agora estão jogando futebol novamente. Porque há esperança e elas sentem que há um espaço seguro no futebol e elas podem ser incluídas, e é um ambiemte inclusivo", disse Cavallo em entrevista ao One Football.







Aos 24 anos, o jogador postou em março, nas redes sociais, fotos do momento em que pediu o noivo em casamento. E mais uma vez contou com a ajuda do Adelaide United. Ele também passou a defender abertamente a causa LGBTQIA+ e denunciar abusos e ataques.



Inclusive, na entrevista, Josh Cavallo defendeu que países homofóbicos e que ataquem a liberdade da comunidade sejam proibidos de participar de grandes eventos como a Copa do Mundo.



"Eu acho que em 2024 não é legal ter um torneio em um país que incentiva a disciplina ou a negatividade contra pessoas LGBTQIA+. É a mesma coisa, não é diferente do racismo. Para nós, é ser quem somos e não podemos estar em um país que é grande no futebol ou jogar pelo seu país em uma Copa do Mundo por causa de quem você é. Isso é ridículo. Isso nem deveria ser um assunto ou ser considerado ter um país participando da Copa do Mundo por causa disso", afirmou Josh Cavallo.