Lionel Messi será poupado contra o Peru - AFP

Publicado 28/06/2024 11:40

Rio - Classificada antecipadamente para as quartas de final da Copa América, a Argentina não deverá ter Lionel Messi, neste sábado, na última partida da fase de grupos da competição, contra o Peru. O craque, de 37 anos, deverá ser poupado. As informações são da imprensa argentina.

A situação física de Messi gera preocupações e existe inclusive a possibilidade do jogador do Inter Miami não conseguir se recuperar para o duelo das quartas de final. Apesar de não ter uma lesão, o craque tem feito tratamento intensivo para curar as dores na coxa direita.



O atacante foi liberado para curtir a folga com seus familiares já que a seleção argentina está hospedada em Miami, cidade que Lionel Messi mora. Além do ídolo, Marcos Acuña, de 32 anos, também será desfalque para a equipe de Scaloni.



Com seis pontos, a Argentina está praticamente garantida em primeiro lugar do Grupo A. Nas quartas de final, os atuais campeões do mundo devem enfrentar México e Equador que lutam por uma vaga no Grupo B.