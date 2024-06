Vini Jr e Rodrygo comemorando gol na vitória da seleção brasileira sobre o Paraguai - Frederic J. Brown/AFP

Publicado 28/06/2024 23:54

EUA - Sem espaço para crise. O Brasil não quis saber da pressão na noite desta sexta-feira (28), foi para cima e confirmou o favoritismo diante do Paraguai, vencendo pelo placar de 4 a 1. O resultado encaminhado ainda no primeiro tempo, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, deixou a Seleção em situação favorável e com um pé nas quartas de final da Copa América. Os gols foram marcados por Vini Jr (duas vezes), Savinho e Lucas Paquetá.

Com o resultado, a seleção brasileira ficou em segundo no Grupo D, com quatro pontos, três a mais em relação à Costa Rica, que ainda tem saldo negativo de três gols. Para ultrapassar o Brasil, a seleção da América Central precisaria vencer o Paraguai na última rodada e ainda tirar a diferença de seis gols no saldo - isso, em caso de derrota dos comandados de Dorival Júnior para a Colômbia.

A situação visando a classificação está encaminhada. O Brasil joga por um empate para confirmar a vaga em segundo lugar e, caso vença os colombianos, passará como líder da chave. O Paraguai, com duas derrotas, está eliminado.

O jogo

O Brasil fazia um jogo sem muito brilho até a casa dos 30 minutos de jogo, tendo como destaque apenas as tentativas de Vini Jr em jogadas individuais. A equipe teve um pênalti a favor após toque de mão do volante paraguaio Cubas, mas Lucas Paquetá foi para a bola e cobrou sem direção, desperdiçando a primeira grande chance.



Apesar disso, o time não se abalou e abriu o placar logo em seguida, iniciando boa sequência de ataques. Em tabela rápida pelo meio, o próprio meio-campista, que perdeu o pênalti, achou linda assistência para Vini driblar o goleiro Morinigo e tocar para o fundo da rede aos 34 minutos.



As situações no terço final foram aparecendo com lances rápidos e pelos lados. Aos 42, Rodrygo fez grande jogada, invadiu a área e bateu para o gol. O goleiro do Paraguai espalmou, a bola bateu em Espinoza e sobrou limpa para Savinho empurrar já com o gol aberto. O segundo do Brasil no Allegiant Stadium.



O clima do jogo esquentou na reta final do primeiro tempo e os jogadores protagonizaram confusão generalizada. Com a Albirroja nervosa, Vini Jr levou sorte e marcou o segundo dele. Alderete ganha no corpo de Rodrygo, protege, mas chutou em cima do camisa sete e a bola parou dentro da meta paraguaia aos 49.



Susto no recomeço

O Paraguai tentou arranjar forças e diminuiu o marcador logo nas primeiras movimentações, ligando o alerta no time comandado por Dorival. Aos dois minutos do segundo tempo, Wendell cortou cruzamento, mas Alderete ficou com a sobra e achou linda finalização de longe no canto esquerdo de Alisson.



No momento de pressão dos paraguaios, Alisson apareceu bem com duas grandes intervenções impedindo um cenário mais complicado. Com a Canarinho conseguindo ter a bola posteriormente, saiu o quarto gol em Las Vegas. E para tirar o peso de uma peça importante que fazia bom jogo.



Aos 17 minutos, Savinho recebeu pela esquerda, gingou, puxou para o meio e soltou uma bomba, que pegou no braço aberto de Villasanti. Pênalti. Na bola, Lucas Paquetá, que foi vaiado pela torcida antes da cobrança. O camisa oito, com categoria, deslocou Morinigo com toque sutil no canto esquerdo e saiu para sua comemoração tradicional, dançando com os companheiros.



O cenário da partida ficou ainda mais tranquilo para o Brasil após a expulsão do volante Cubas por falta forte em Douglas Luiz. A Seleção, com sabedoria, valorizou a posse de bola e os espaços no gramado. O Paraguai chegou a ter um gol anulado por posição irregular e nada teve tempo para mais nada.



Ficha técnica



Paraguai 1 x 4 Brasil



Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

Data e hora: 28/6 (sexta-feira), às 22h (de Brasília)

Arbitragem: Piero Maza

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha



Gols: Alderete 2'/2ºT (PAR); Vini Jr 34'/1ºT e 49'/1ºT, Savinho 42'/1ºT e Lucas Paquetá 19'/2ºT (BRA)



Cartões amarelos: Balbuena (PAR); Éder Militão e Wendell (BRA)



Cartão vermelho: Cubas (PAR)



PARAGUAI: Morinigo; Velázquez, Balbuena, Alderete e Espinoza (Giménez); Villasanti, Cubas, Bobadilla e Almirón (Sosa); Enciso (Kaku Romero) e Alex Arce (Bareiro). Técnico: Daniel Garnero.



BRASIL: Alisson; Danilo, Éder Militão (Gabriel Magalhães), Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães (Douglas Luiz) e Lucas Paquetá (Andreas Pereira); Savinho (Raphinha), Vini Jr e Rodrygo (Endrick). Técnico: Dorival Júnior.