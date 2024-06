Vini Jr comemorando um dos gols do Brasil na vitória sobre o Paraguai - Frederic J. Brown / AFP

Vini Jr comemorando um dos gols do Brasil na vitória sobre o ParaguaiFrederic J. Brown / AFP

A seleção brasileira passou por cima do Paraguai na noite desta sexta-feira (28) com a goleada por 4 a 1 e encaminhou a classificação para as quartas de final da Copa América. Grande destaque da partida com dois gols, o atacante Vini Jr celebrou a virada de chave da equipe na segunda rodada e protestou contra a Conmebol.

"Sempre falo que eu nunca jogo por mim, sempre jogo pela minha equipe. Quando estou jogando pelo Brasil, jogo pelo meu país. Sempre penso fazer as melhores coisas, mas nem sempre é possível. Hoje consegui fazer uma grande partida para o nível do jogador que eu sou, e sei que posso melhorar muito ainda para ajudar a seleção brasileira, essa equipe que trabalha muito todos os dias para poder colocar o Brasil no lugar que merece. Vamos seguir firmes para chegar nesse primeiro objetivo, que é ganhar a Copa América", disse o camisa sete, em entrevista à Globo.

Vini fez questão de destacar a dificuldade do torneio e como a vitória foi importante para dar uma resposta após o empate em 0 a 0 na estreia diante da Costa Rica. O craque do Real Madrid, que chega forte na temporada pelo prêmio de melhor do mundo, protestou contra a entidade sul-americana que organiza a competição entre seleções.

"A Copa América sempre é muito complicada pelos campos, pelos árbitros que estão sempre ao contrário, pela forma como a Conmebol trata a gente. É sempre muito complicado. Mas só ganhando a gente pode falar, porque sempre que a gente fala, a Conmebol fala que a gente fala demais. A verdade é toda essa", comentou o atacante.

O Brasil joga por um empate contra a Colômbia na próxima terça-feira (2/7) para se classificar - caso vença, terminará a fase de grupos na liderança. Uma derrota só eliminaria a Seleção em um cenário onde a Costa Rica, que soma apenas um ponto, consiga tirar a vantagem de seis gols de saldo.