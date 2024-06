Vini Jr se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Liga dos Campeões - AFP

Publicado 28/06/2024 19:45

um dos favoritos à Bola de Ouro, não está nem entre os 10 melhores do mundo. Rio - O volante Arturo Vidal, ex-Flamengo, deu uma declaração polêmica sobre o futebol de Vini Jr. Em uma conversa com um streamer argentino na Web, o chileno afirmou que o atacante do Real Madrid,

"Vinicius não é top 10 do mundo pra mim. Falta-lhe muito. Eu daria a Bola de Ouro a Bellingham", declarou Vidal.

O chileno também fez uma comparação ousada, afirmando que o meio que formou com Pirlo, Marchisio e Pogba em 2015 era superior ao do Barcelona de Guardiola, com Busquets, Xavi e Iniesta.

"Os três foram tecnicamente espetaculares, mas contra nós, sofreram. Se não fosse por Messi, teríamos ganhado aquela final", disse.

Prêmio Bola de Ouro de 2024



Campeão e destaque do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vini Jr é apontado como o grande favorito à conquista da tradicional premiação de melhor do mundo. Os finalistas serão conhecidos em 4 de setembro e a cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, acontece no dia 28 de outubro.



Na temporada passada, o brasileiro, apesar de já ser um destaque do time, ficou fora da lista de finalistas e do time dos melhores. Mas ganhou o Prêmio Sócrates, entregue a jogadores que fazem a diferença com iniciativas sociais, pelo projeto da Fundação Vinicius Júnior.