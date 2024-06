Marcelo Bielsa é o técnico da seleção do Uruguai - Charly Triballeau / AFP

Marcelo Bielsa é o técnico da seleção do UruguaiCharly Triballeau / AFP

Publicado 28/06/2024 18:28

Estados Unidos - Um momento divertido marcou a coletiva do técnico Marcelo Bielsa, do Uruguai, na última quinta-feira, 27. Após a vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, um jornalista fez duas perguntas em inglês: uma sobre a atuação de Darwin Núñez na partida; e outra, mais descontraída, sobre a rede de fast-food McDonald's. Ele não entendeu e pediu a ajuda do tradutor, que se enrolou para explicar a segunda questão e confundiu o treinador.

A situação fez Bielsa perguntar: "Quem é McDonald's?". Depois, o treinador finalmente entendeu que era uma questão sobre a rede de fast-food e respondeu que não gostava da comida do local.

Veja o momento no vídeo abaixo:

Momento desopilante de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa luego de la goleada de Uruguay a Bolivia.



Le preguntaron, en inglés, por Darwin Núñez y si le gustaba la comida de Mc Donald's...



"¿Quién es Mc Donald's?" pic.twitter.com/WIvuANe8Nu — Fede del Rio (@delriofede) June 28, 2024

Veja a tradução:



Repórter: Em inglês, Marcelo, quero te pergunta sobre Darwin Núñez em termos de sua intensidade e pressão esta noite. E numa pergunta mais leve, o que faz você gostar tanto do McDonald's?



Marcelo Bielsa: Há tradutor?

Tradutor: Pode repetir (a pergunta), por favor?

Repórter: Sim. Sua opinião sobre a atuação de Darwin Núñez nesta noite em seu nível de intensidade. E também o que faz você gostar tanto de McDonald's?

Tradutor: Por que te custa o McDonald's?

Marcelo Bielsa: Por que custa...?

Tradutor: Por que custa McDonald's?

Marcelo Bielsa: Custa o McDonald's?

Tradutor: Pode repetir? Mc Dowel? Não sei...

Repórter: O que faz você apreciar ou gostar tanto do McDonald's?

Tradutor: Por que você gosta do McDonald's? É a pergunta. Não sei se gosta ou não.

Marcelo Bielsa: Mas quem é McDonald's?

Tradutor: Quem é McDonald's?

Neste momento, pessoas presentes na sala de imprensa explicam que era uma pergunta sobre a comida da rede fast-food.

Repórter: O McDonald's restaurante. A comida do McDonald's.



Marcelo Bielsa: Se eu gosto da comida do McDonald's? Não.