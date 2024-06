Italo Ferreira venceu Yago Dora e conquistou o título da etapa de Saquarema - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/06/2024 15:48 | Atualizado 28/06/2024 16:14

Rio - Italo Ferreira levou a melhor na final brasileira e conquistou o título da etapa de Saquarema pela primeira vez. O medalhista olímpico venceu Yago Dora, vencedor do ano passado, por 13.67 a 10.60, e entrou na zona de classificação para a final do Circuito Mundial de Surfe (WSL).

Os brasileiros voaram nas ondas da praia de Itaúna e presentearam os fãs que lotaram as areias do Maracanã do surfe. Italo Ferreira e Yago Dora abusaram dos aéreos e deram um show na água. O campeão olímpico se manteve na frente da bateria durante a maior parte do tempo, mas Yago conseguiu equilibrar o duelo na reta final. Italo, no entanto, foi mais consistente e conquistou a primeira vitória no Brasil.

Foi a quinta vitória consecutiva de um atleta brasileiro em Saquarema. Filipe Toledo ganhou as edições de 2018, 2019 e 2022, enquanto Yago Dora venceu no ano passado (não houve prova em 2020 e 2021 por conta da pandemia). Vale lembrar que antes da prova mudar para a Região dos Lagos, Adriano de Souza ainda venceu em 2017, quando a disputa ainda acontecia na Barra da Tijuca.

Com o resultado em Saquarema, Italo Ferreira subiu para o quarto lugar no ranking mundial, superando o australiano Ethan Ewing e o sul-africano Jordy Smith, e encostou no australiano Jack Robinson, terceiro colocado. Já Yago Dora subiu para o sexto lugar e também ultrapassou o sul-africano, que começou a etapa em quinto e caiu para sétimo. A última prova antes da final será em Fiji, entre 20 e 29 de agosto.

Medina segue sem vencer no Brasil

Na última etapa antes de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, Gabriel Medina foi eliminado nas quartas de final em Saquarema. O tricampeão ficou vivo até o último segundo, mas não conseguiu a nota necessária para virar o placar e foi derrotado pelo americano Griffin Colapinto por 10.07 a 9.44.



Apesar da derrota nas quartas de final em Saquarema, Medina ainda tem chances de garantir vaga na final em Trestles, na Califórnia, em setembro. Para isso, no entanto, terá que ir longe na etapa de Fij, em agosto. Nas águas de Cloudbreak, o tricampeão costuma ir bem e já conquistou dois títulos e um vice.

Caitlin Simmers vence no feminino



Já na categoria feminina, o Brasil não teve representantes na decisão. Tati Weston-Webb teve o melhor desempenho entre as mulheres brasileiras e chegou na semifinal, sendo derrotada por Sawyer Lindblad. Na decisão, a americana foi derrotada pela compatriota Caitlin Simmers por 15.50 a 3.26, que conquistou o bicampeonato em Saquarema.



Tati Weston-Webb agora vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela terá a companhia de Tainá Hinckel e Luana Silva. Já no masculino, o trio brasileiro será formado por Filipe Toledo, atual bicampeão do Circuito Mundial, João Chianca e Gabriel Medina, que disputará as Olimpíadas pela segunda vez na história (ficou em quarto em Tóquio 2020).