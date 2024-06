Fred Bruno no SoFi Stadium - Reprodução/Instagram @fred

Publicado 28/06/2024 23:22 | Atualizado 28/06/2024 23:23

Rio - A convite da CBF, o jornalista e influenciador Fred Bruno está com a Seleção para a disputa da Copa América. Em entrevista ao SporTV nesta sexta-feira, 28, pouco antes do jogo contra o Paraguai, ele explicou que seu trabalho é levar para dentro do grupo o que os torcedores pensam e trazer para os brasileiros como é o dia a dia da equipe.

"É um trabalho com o perfil da CBF. Na comissão técnica, não tenho gerência nenhuma nem capacidade (risos). Mas é trazer para a Seleção o que o torcedor está pensando. E levar de dentro da Seleção para os torcedores, para ver como é o dia a dia. Acredito que 80% do país sonhou um dia em ser jogador de futebol, estar na seleção brasileira tanto masculina quanto feminina. Então, a CBF me convidou para ter esse olhar. Estou considerando que foi minha primeira convocação, isso ninguém tira de mim", explicou Fred.

"É legal demais estar aqui dentro. Estou realizando um sonho de estar acompanhando uma competição oficial com a CBF, mas ao mesmo tempo você acaba sofrendo dobrado. Eu já amo a Seleção, já acompanho a Seleção há muitos anos, tem muita relação com a minha paixão por futebol", completou.

A seleção brasileira está no Grupo D da Copa América. Após as partidas contra Costa Rica e Paraguai, a Canarinho foca no confronto diante da Colômbia. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 22h (de Brasília), em Santa Clara, Califórnia (EUA).