Michail Antonio é atacante do West Ham e da seleção jamaicanaCandice Ward/AFP

Publicado 28/06/2024 19:20

O Grêmio apresentou proposta pelo atacante jamaicano Michail Antonio, de acordo com informações publicadas pelo "The Athletic". West Ham, clube da Inglaterra que disputa a Premier League, no entanto, recusou a primeira oferta da diretoria gaúcha na casa dos R$ 14 milhões.



Antonio está disputando a Copa América com a Jamaica e anotou o único gol da seleção na competição, este na derrota por 3 a 1 para o Equador. Na temporada 2023/2024 do futebol inglês, o centroavante marcou sete gols em 30 jogos pelos Hammers.

O primeiro contato foi com uma oferta de dois milhões de libras (R$ 14 milhões) pelo atacante de 34 anos, que está em seu último ano de vínculo. Clubes da Major Legue Soccer (MLS) e da Arábia Saudita acenaram com interesse.