Israel Adesanya acredita que Jiri Prochazka vai finalizar Alex Poatan na luta principal do UFC 303 - (Foto; Reprodução)

Publicado 28/06/2024 19:00

Alex Poatan e Jiri Prochazka farão uma revanche na luta principal do UFC 303, marcado para acontecer no próximo sábado (29), em Las Vegas (EUA). O primeiro encontro entre os lutadores aconteceu em novembro do ano passado, quando o brasileiro nocauteou o rival no segundo round, conquistando na ocasião o cinturão dos meio-pesados.



Grande rival de Poatan nas artes marciais, Israel Adesanya publicou um vídeo em seu canal no YouTube, onde analisou o duelo entre o paulista e o tcheco. O nigeriano acredita que, pelo fato dos lutadores já terem se enfrentado anteriormente, o combate no UFC 303 será mais calculado. "Izzy" cravou ainda que Jiri vai finalizar o brasileiro até o quarto round do duelo.