Luka Doncic anotou 32 pontos no amistoso contra a seleção brasileira - Divulgação / CBB

Luka Doncic anotou 32 pontos no amistoso contra a seleção brasileiraDivulgação / CBB

Publicado 28/06/2024 18:51

Rio - O Brasil perdeu no último teste antes do Pré-Olímpico de basquete. A seleção brasileira foi derrotada pela Eslovênia por 86 a 80, nesta sexta-feira (28), em Liubliana, capital eslovena. Luka Doncic, que foi vice-campeão da NBA nesta temporada, foi o destaque do jogo com 32 pontos. Já do lado brasileiro, o cestinha foi Bruno Caboclo, com 19.

O duelo foi equilibrado nos primeiros dois quartos. A Eslovênia foi melhor no terceiro e abriu vantagem, mas o Brasil reagiu e chegou a diminuir a diferença para apenas dois pontos. Entretanto, a seleção brasileira abusou dos erros e sentiu falta de Raul Neto, que sentiu um desconforto muscular, e terminou o amistoso sendo derrotada por seis pontos.

A situação do armador Raul Neto gera preocupação. O jogador sofreu um desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda e foi poupado do restante da partida. Ele será acompanhado nos próximos dias para saber a gravidade da lesão. Além dele, a seleção brasileira também tenta recuperar o armador Yago antes da estreia no Pré-Olímpico.

Nos três amistosos antes do Pré-Olímpico, o Brasil venceu a Polônia e perdeu para Croácia e Eslovênia. A seleção brasileira embarca neste sábado (29) para a Letônia, onde disputará a competição classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil está no Grupo B e enfrentará Montenegro, dia 2, às 9h30 (de Brasília), e Camarões, dia 4, às 13h.