Lionel Scaloni foi suspenso por um jogoTim Nwachukwu / AFP

Publicado 28/06/2024 16:30

Rio - Atual campeã da Copa América, a Argentina terá dois problemas para enfrentar o Peru, neste sábado (29), pela segunda rodada da fase de grupos da competição. Além do provável desfalque de Messi, que deve ser poupado , o técnico Lionel Scaloni também será ausência. O treinador foi suspenso por um jogo pela Conmebol por conta do atraso na volta do intervalo contra o Canadá.