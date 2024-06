Talles Magno está perto do Atlético-MG - Divulgação / MLS

Publicado 28/06/2024 14:50

Rio - Revelado pelo Vasco, Talles Magno, de 22 anos, está perto de voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "Goal", o jogador do New York City tem negociações avançadas para defender o Atlético-MG no segundo semestre.

O próprio clube carioca sondou a situação do jovem, mas o Galo por conta do fator financeiro está na frente. O Atlético observa Talles Magno desde o ano passado e agrado o treinador Gabriel Milito.



Formado nas divisões de base do Vasco, o atacante foi negociado pelo clube carioca com o New York City em 2021. A operação foi no valor de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 53 milhões na cotação da época) por 90% dos direitos do brasileiro.



No futebol dos Estados Unidos, Talles disputou três temporadas. Ele entrou em campo em 98 partidas, fez 18 gols e deu dez assistências. O jovem conquistou um título da Major League Soccer e da Liga dos Campeões da Concacaf.