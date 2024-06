Lucas Paquetá, de pênalti, marcou na vitória do Brasil sobre o Paraguai na Copa América - Ian Maule/Getty Images/AFP

Publicado 29/06/2024 00:31

A goleada da seleção brasileira nesta sexta-feira (28) sobre o Paraguai, pela segunda rodada do Grupo D da Copa América, foi muito especial para Lucas Paquetá. O meia desperdiçou uma cobrança de pênalti na primeira etapa, recebeu nova chance no segundo tempo e fechou o placar em 4 a 1, encaminhando a vaga nas quartas de final. Após o jogo, o jogador do West Ham, que deu assistência para a abertura do placar no gol de Vini Jr, comemorou a vitória e comentou sobre as duas chances que teve.

Paquetá recebeu a bola das mãos de Rodrygo e Vini Jr para a segunda cobrança e ouviu muitas vaias vindas das arquibancadas do Allegiant Stadium, em Las Vegas. Jogadores da Seleção pediram apoio logo em seguida, e o camisa oito cobrou com categoria no canto esquerdo do goleiro Morínigo. Na primeira tentativa, no mesmo lado, a bola passou longe da meta.

"Primeiramente, estou muito feliz pela vitória. Era o nosso objetivo maior, vencer e vencer bem. No primeiro pênalti eu me precipitei um pouco do jeito que eu bato normalmente e acabei tirando muito, mas no segundo tive mais tranquilidade e pude fazer do jeito que consigo e sempre faço. Feliz pelo gol, pela assistência, mas o que vale é a vitória da seleção brasileira e a classificação", disse.

O Brasil joga por um empate contra a Colômbia na próxima terça-feira (2/7) para se classificar - caso vença, terminará a fase de grupos na liderança. Uma derrota só eliminaria a Seleção em um cenário onde a Costa Rica, que soma apenas um ponto, consiga tirar a vantagem de seis gols de saldo.