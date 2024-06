Vini Jr foi campeão pela Liga dos Campeões pelo Real Madrid - Ina Fassbender / AFP

Publicado 06/06/2024

Rio - A revista francesa France Football e a Uefa divulgaram, na manhã desta quinta-feira (6), a data da Bola de Ouro 2024, premiação que tem o brasileiro Vini Jr como um dos favoritos. A cerimônia acontecerá no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, e os finalistas serão conhecidos em 4 de setembro.

Ao todo, a Bola de Ouro 2024 distribuirá dez prêmios. Os mais aguardados são os de melhor jogador e melhor jogadora do mundo. Neste ano, as novidades são as categorias de melhor técnico no futebol masculino e melhor técnica(o) no futebol feminino.

Veja os prêmios de 2024:

Bola de Ouro (masculino), para o melhor jogador da temporada

Bola de Ouro (feminino), para a melhor jogadora da temporada

Clube do Ano (masculino), para o melhor time da temporada

Clube do Ano (feminino), para a melhor equipe da temporada

Troféu Kopa, para o melhor jovem da temporada

Troféu Yachin, para o melhor goleiro da temporada

Troféu Gerd Müller, para o artilheiro da temporada

Prêmio Sócrates, para iniciativas em projetos sociais

Técnico do Ano (masculino), para o melhor treinador da temporada

Técnico do Ano (feminino), para o(a) melhor treinador(a) da temporada

Vini Jr se transformou em um dos favoritos ao prêmio após comandar o Real Madrid na conquista de sua 15ª Liga dos Campeões, sendo o melhor jogador da competição. Na temporada, o camisa 7 somou 24 gols e nove assistências pelo time espanhol. A partir deste mês, ele ainda disputará a Copa América com a seleção brasileira.

A Bola de Ouro avaliará o rendimento dos jogadores ao longo da temporada europeia, ou seja, de julho de 2023 a junho deste ano. A votação será feita por jornalistas dos 100 países mais bem colocados no ranking da Fifa.