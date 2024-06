Max Verstappen é o recordista de pole em corridas sprint - Jure Makovec / AFP

Publicado 28/06/2024 12:59

Rio - Max Verstappen segue dominante no GP da Áustria. Após liderar o único treino livre , o tricampeão mundial conquistou a pole position da corrida sprint pela oitava vez na carreira. O piloto holandês superou a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, respectivamente. A diferença para o segundo colocado foi de apenas 0s093.

A Mercedes mais uma vez apresentou um bom ritmo. George Russell ficou em quarto lugar, enquanto Lewis Hamilton ficou em sexto. Carlos Sainz, da Ferrari, ficou entre a dupla da equipe alemã. Já o companheiro Charles Leclerc sofreu com uma pane no carro e não conseguiu terminar uma volta rápida, ficando em décimo lugar.



Se Verstappen segue voando nas pistas, o companheiro Sergio Perez não consegue acompanhar o ritmo do holandês. O mexicano ficou em sétimo lugar, mais de um segundo atrás (+1s322). Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine, completaram o top 10, à frente de Leclerc, com o oitavo e nono lugar, respectivamente.

A corrida sprint do GP da Áustria será realizada neste sábado (29), às 7h (de Brasília), no Circuito de Spielberg. Já a prova principal acontece no domingo (30), às 10h. Esta é a 11ª etapa da temporada.