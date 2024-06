Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 28/06/2024 13:30

Estados Unidos - O Brasil pode ter novidades em sua escalação para enfrentar o Paraguai, nesta sexta-feira (28), às 22h (de Brasília), em Las Vegas, pela 2ª rodada da Copa América. No último treino antes da partida, Dorival Júnior testou o time titular com as entradas de Wendell e Savinho.

O time que vai a campo ainda não está definido. Dorival só tomará a decisão e comunicará os jogadores horas antes da bola rolar.

Wendell foi titular nos três primeiros jogos de Dorival à frente da Seleção, mas perdeu espaço para Guilherme Arana nas últimas partidas. Já Savinho agradou ao técnico entrando bem nos amistosos contra México e Estados Unidos e na estreia contra a Costa Rica.

O time treinado por Dorival foi Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Savinho, Rodrygo e Vini.

Na estreia da Copa América, o Brasil ficou no empate sem gols com a Costa Rica. Uma vitória contra o Paraguai é fundamental para o time depender apenas de si para avançar às quartas de final.