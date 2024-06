Andreas Pereira em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Andreas Pereira em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/06/2024 10:20

Rio - Jogador da seleção brasileira, o meia Andreas Pereira, de 28 anos, se tornou o primeiro jogador a nascer fora do Brasil e defender as cores da equipe pentacampeã. O ex-jogador do Flamengo reforçou que está realizando o seu maior sonho na carreira ao fazer parte do grupo de Dorival Júnior.

"Sempre fui brasileiro, meu coração é brasileiro, meu maior sonho era jogar na seleção brasileira. Estou vivendo esse sonho hoje, estou muito feliz de estar aqui e representar não só minha família, mas o Brasil inteiro", afirmou em entrevista à CBF.



Formado na base do Manchester United, Andreas morou na Inglaterra, na Itália e na Espanha. Atualmente defendendo o Fulham, o meia afirmou que sempre se sentiu um estrangeiro em todos os países europeus que viveu.



"Sempre tive essa conexão muito forte com o Brasil e me senti sempre um estrangeiro fora do Brasil. Sempre na Bélgica fui tratado como estrangeiro também. Então, com certeza, quando apareceu essa oportunidade de defender o Brasil, era meu maior sonho estar aqui, estou vivendo o sonho", disse.