Júnior Santos é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporada - Ví­tor Silva / Botafogo

Júnior Santos é um dos principais jogadores do Botafogo nesta temporadaVí­tor Silva / Botafogo

Publicado 29/06/2024 16:37 | Atualizado 29/06/2024 16:39

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados pelo técnico Artur Jorge para o clássico com o Vasco, neste sábado (29). Júnior Santos, que foi desfalque do Alvinegro na última rodada por causa de dores na coxa, está à disposição do comandante português.

Além do atacante, Alexander Barboza, Gregore e Óscar Romero retornam de suspensão para reforçar o Glorioso. Por outro lado, Luis Segovia, Jacob Montes e Fabiano não foram convocados pelo treinador.

As equipes medem forças neste sábado (29), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Vasco brigam em partes opostas da tabela. Enquanto o Alvinegro é o 3º colocado, com 23 pontos, o Cruz-Maltino é o 16º, com dez.

Confira a lista de relacionados do Botafogo para o clássico

. Goleiros: Gatito Fernández, John e Raul;

. Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Cuiabano, Damián Suárez, Hugo, Lucas Halter, Marçal e Mateo Ponte;

. Meio-campistas: Danilo Barbosa, Diego Hernández, Eduardo, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Óscar Romero, Patrick de Paula e Tchê Tchê;

. Atacantes: Júnior Santos, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Yarlen.