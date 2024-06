Tchê Tchê, do Botafogo, em ação contra o Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 29/06/2024 22:27

Rio - O Botafogo informou que Tchê Tchê precisou ser submetido a uma 'sutura de corte considerável na perna direita' em razão da entrada de Hugo Moura durante o empate em 1 a 1 com o Vasco , neste sábado, 29, em São Januário. O camisa 6, aliás, será reavaliado nos próximos dias. O Alvinegro ainda divulgou uma imagem que mostra como ficou a perna do volante após o lance.

"O atleta Tchê Tchê foi submetido a um procedimento médico (sutura de corte considerável na perna direita) após entrada violenta de um adversário em lance que não teve falta assinalada pela arbitragem, durante o clássico deste sábado (29), contra o Vasco, em São Januário. O volante será reavaliado nos próximos dias", diz a nota do Botafogo.

O lance aconteceu por volta dos 25 minutos do primeiro tempo. Hugo Moura tentou fazer o corte e acertou a canela de Tchê Tchê. O atleta do Vasco não recebeu cartão pela entrada. Veja como foi no vídeo abaixo:

O Botafogo tem 24 pontos e ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe de Artur Jorge enfrenta o Cuiabá, às 19h da próxima quarta-feira, na Arena Pantanal.