Thiago Almada, novo meio-campista do Botafogo, defenderá a Argentina nos Jogos de Paris - AFP

Thiago Almada, novo meio-campista do Botafogo, defenderá a Argentina nos Jogos de ParisAFP

Publicado 02/07/2024 21:45

Argentina - O ex-jogador e agora técnico Mascherano divulgou a lista dos 18 jogadores da Argentina convocados para os Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira (2). Um dos nomes presentes é o de Thiago Almada, novo reforço do Botafogo para o segundo semestre

Almada ainda não foi anunciado como jogador do Glorioso, mas já apareceu ao lado do empresário estadunidense John Textor , dono da SAF, durante uma transmissão nesta terça-feira. Ele deve se apresentar ao Glorioso nos próximos dias e viajar para a França visando o torneio em Paris.

Por não ser uma competição oficial da Fifa, o Botafogo não teria a obrigação de liberar o meio-campista. No entanto, isso fez parte das negociações. A Argentina estreia no dia 24 de julho, contra Marrocos, e a grande final será no dia 9/8 - cinco dias antes do primeiro jogo do Alvinegro pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, no Nilton Santos.

A lista da Argentina tem:

Goleiros: Gerónimo Rulli (Ajax) e Leandro Brey (Boca)

Defensores: Bruno Amione (Santos Laguna), Marcos Di Césare (Racing), Nicolás Otamendi (Benfica), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez) e Julio Soler (Lanús).

Meio-campistas: Santiago Hezze (Olympiacos), Cristian Medina (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Kevin Zenon (Boca), Claudio Echeverri (River) e Thiago Almada (Botafogo).

Atacantes: Luciano Gondou (Argentinos), Julián Álvarez (Manchester City), Giuliano Simoene (Atlético Madrid) e Lucas Beltrán (Fiorentina).