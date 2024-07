Comemoração dos jogadores do Botafogo após a vitória no Brasileirão - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/07/2024 22:13

Rio - Em meio à chegada de reforços para a segunda janela de transferências, como Allan, já anunciado, Igor Jesus e Thiago Almada, o Botafogo também olha para seu elenco e vê jogadores ficando livres para assinarem pré-contrato com outros clubes. Ao todo, são nove vínculos ativos no grupo com validade até o fim da temporada.

Nos casos envolvendo atletas mais utilizados pelo técnico Artur Jorge, estão o goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Bastos, o lateral-esquerdo Marçal (recém-recuperado de lesão), e os meias Eduardo, Tchê Tchê e Óscar Romero. Estes, em um primeiro momento, são prioridade.

A lista completa tem: Gatito, Bastos, Pablo, Marçal, Rafael, Jacob Montes, Tchê Tchê, Óscar Romero e Eduardo.

Alguns outros cenários não demandam tanta atenção da diretoria alvinegra, com o do lateral-direito Rafael, que já confirmou aposentadoria ao fim da temporada, e Pablo, emprestado pelo Flamengo e que não deve permanecer. Os planos da SAF são remodelar o elenco em cima das peças que se vão, contratando jogadores com maior potencial físico.