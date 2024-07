Allan assinou com o Botafogo por dois anos e meio - Divulgação / Botafogo

Allan assinou com o Botafogo por dois anos e meioDivulgação / Botafogo

Publicado 01/07/2024 11:27

Rio - O Botafogo anunciou na manhã desta segunda-feira o seu primeiro reforço para o segundo semestre do Brasileiro. O volante Allan, de 33 anos, que foi revelado pelo Vasco e atuava fora do Brasil desde 2012, assinou contrato com o Alvinegro até dezembro de 2026.

O jogador já tinha um pré-vínculo com o Botafogo, mas precisava cumprir o seu contrato até o fim com o Al Wahda, dos Emirados Árabes. O volante poderá fazer a sua estreia pelo Alvinegro a partir do dia 10 desde mês, quando os atletas que estavam fora do país poderão ser inscritos no Brasileirão.



Allan iniciará sua atividades no Botafogo nesta segunda-feira. Além dele, o Alvinegro fechou com o atacante Igor Jesus e com o apoiador Thiago Almada, que ainda não foram anunciados. O clube carioca ainda busca mais reforços para a disputa do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.



Revelado pelo Vasco, Allan foi campeão da Copa do Brasil em 2011, e deixou o clube no ano seguinte rumo à Udinese. Ele passou por Napoli e Everton, antes de se transferir para o futebol dos Emirados Árabes. O volante disputou dez jogos pela seleção brasileira entre 2018 e 2020.