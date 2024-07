Thiago Almada vai jogar no Botafogo - Atlanta United / Divulgação

Publicado 01/07/2024 07:00

Rio - Reforço do Botafogo para a temporada de 2024, o meia Thiago Almada, de 23 anos, poderá ser o maior investimento de um clube brasileiro na história. A operação pode chegar a 30 milhões de dólares (algo em torno de R$ 167,8 milhões) na cotação atual. As informações são do jornal dos Estados Unidos "The Atlanta Journal-Constitution".

Inicialmente, o Atlanta United receberia 21 milhões de dólares (R$ 117,5 milhões). Porém, o acordo prevê um possível bônus de 4 milhões de dólares (R$ 22,4 milhões) e mais um valor adicional de mais 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,97 milhões).



Thiago Almada foi adquirido pela Eagle Football, grupo administrado por John Textor, e deverá atuar no Botafogo somente até o fim do ano. A partir de janeiro, o argentino deverá ir par o Lyon, que também faz parte da holding esportiva do empresário norte-americano.



Revelado na base do Vélez Sarstifield, Thiago Almada deixou a Argentina em 2022 rumo ao futebol dos Estados Unidos. Ele fez parte do elenco campeão do mundo na Copa do Catar, e no total pelo Atlanta United atuou em 82 jogos, fez 25 gols e deu 26 assistências.