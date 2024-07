Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 02/07/2024 14:50

Rio - Revelado pelo Fluminense e um dos principais reforços do Botafogo na temporada, o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, vem recebendo elogios dos alvinegros por suas atuações e também por declarações elogiosas sobre o clube carioca. O jovem destacou uma atitude da torcida do Glorioso em partidas fora de casa no Brasileiro.

"É a segunda torcida que já vi fazer isso. Uma foi a do Betis. Aqui no Rio, no Brasil, é a única que vi fazer isso, que viaja para todos os lugares, enche os estádios. O mando de campo é dos caras, o Botafogo está colocando 15 mil, 20 mil torcedores. Dá uma força maior ver a torcida ali nos apoiando, colocando mosaico, sabendo que está incentivando, é muito incrível isso", disse em entrevista a Pedro Certezas, "do TNT Sports".



Luiz Henrique também abordou o polêmico gramado sintético do Nilton Santos. O atacante elogiou as condições de jogo no estádio e reforçou a força alvinegra dentro de casa.



"Ajuda muito, faz diferença para nós, treinamos todos os dias lá, estamos acostumados. Os caras que vêm jogar contra nós passam mal. Porque não estão acostumados a treinar e jogar, nós estamos. Faz muita diferença", afirmou.