Dorival orienta o Brasil no jogo contra a Colômbia - Patrick T. Fallon / AFP

Dorival orienta o Brasil no jogo contra a ColômbiaPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 03/07/2024 01:34

Estados Unidos - Dorival Júnior disse que o Brasil foi muito prejudicado no empate com a Colômbia por 1 a 1 , nesta terça-feira (2), pela última rodada do Grupo D da Copa América. O treinador fez o comentário quando falava do possível pênalti não marcado em cima de Vini Jr. O lance aconteceu no memento em que a Seleção vencia a partida por 1 a 0. O VAR demorou na revisão, mas não chamou o árbitro de campo para o monitor. Pouco depois, os colombianos deixaram tudo igual no marcador.

"Não sei se interferência, mas naquele momento seria 2 a 0. Com a velocidade que nós temos, a equipe que nós temos, independente das coisas não estarem saindo como gostaríamos naquele momento, um 2 a 0 é muito diferente de um 1 a 0. Logo em seguida, levamos o gol de empate. Para mim, foi decisivo. Dentro do estádio, só ele e a equipe do VAR que não viram a penalidade que aquela penalidade existiu", disse Dorival Júnior.

"Brasil, mais uma vez, foi muito prejudicado. Nós temos que ser realistas, o fato aconteceu, não foi criação. Não tenho dúvidas que, com um resultado ampliado, as movimentações da partida seriam outras. A Colômbia, necessariamente, teria que se expor um pouco mais", completou.

Dorival Júnior também achou "muito estranho" o cartão amarelo que Vini Jr recebeu no começo do primeiro tempo. Como foi o segundo amarelo do atacante na Copa América, ele desfalcará o Brasil nas quartas de final

"É uma situação que aconteceu, é de jogo. É um jogo muito importante e não tinha como segurar ninguém para um momento como esse. O que nós queríamos era o resultado. Iniciamos muito bem a partida. Por incrível que pareça, no primeiro lance, num lance que, para mim, foi casual, acabamos tendo já o primeiro cartão do Vinícius. Muito estranho tudo que se passou".

Nas quartas de final, o Brasil enfrentará o Uruguai no próximo sábado, às 22h (de Brasília), em Nevada. A Canarinho avançou às quartas como a segunda colocada do Grupo D. Já a Celeste foi a líder do Grupo C.

Veja mais declarações de Dorival

Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira Rafael Ribeiro / CBF

ANÁLISE



"De um modo geral, (a construção de jogo do Brasil) não vinha sendo (a grande dificuldade). Hoje, realmente, nós tivemos algumas dificuldades na saída de bola, proporcionando ao adversário retomadas perigosas à frente, praticamente, da nossa área. Não vinha sendo um fato que nos preocupasse, até pelas opções que nós sempre tivemos".

"Nosso quadrado, hoje, acabou dificultando a nossa saída em muitos momentos. É um fato natural, essas oscilações vão acontecer. É uma equipe em formação, não podemos nos esquecer disso em momento nenhum. Tivemos realmente algumas dificuldades nessa partida que não vínhamos tendo. O nível da Colômbia, nesse instante, é um pouco diferente, vem de 22 partidas invictas. Teve um peso muito grande".

AUSÊNCIA DE VINI JR



"Mas, até bem pouco tempo, eu ouvia dizer que o Brasil tinha que aprender a jogar sem jogadores protagonistas. Acho que é o momento. Aconteceu do Vini ficar fora nesse instante. Infelizmente perdemos um jogador como o Neymar por algum tempo. Nós temos que aprender que, em determinados momentos, nós não teremos jogadores importantes em uma partida. Com isso, outros terão que aparecer. Acho que é esse o caminho. Teremos um jogo difícil contra o Uruguai, assim como o Uruguai sabe que terá um jogo muito difícil e complicado frente ao Brasil".

SAÍDA DE PAQUETÁ



"Dentro da mina concepção, substitui porque não vinha cumprindo tudo aquilo que ele possa fazer. Uma partida ou outra essas oscilações acontecerão. Não só com o Paquetá houve isso, outros também tiveram. No momento, tenho que fazer opções e arriscarmos e alguma forma para que melhorássemos as qualidades do time naquele instante".