Protesto na sede do Fluminense, em Laranjeiras - Reprodução/X

Protesto na sede do Fluminense, em LaranjeirasReprodução/X

Publicado 02/07/2024 21:08 | Atualizado 02/07/2024 21:08

Rio - Um grupo de torcedores do Fluminense invadiu a sede do clube, em Laranjeiras, na noite desta terça-feira, 2, em meio ao mau momento do time na temporada. Cerca de 50 tricolores estiveram presentes no local, e a polícia militar chegou a ser acionada.

Os torcedores teriam recebido a informação de que haveria uma reunião com a presença do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Com isso, se dirigiram ao local com o objetivo de se reunir com o mandatário.

Onda de protestos

A torcida do Fluminense também protestou em Laranjeiras em 16 maio deste ano . Na ocasião, pichações e cartazes foram espalhados pela Rua Álvaro Chaves, e o técnico Fernando Diniz foi um dos principais alvos.

Frases como "2023 acabou" e "para de inventar" foram pichadas na rua da sede das Laranjeiras. Cartazes com a frase "o Fluminense não é laboratório" e cobrando respeito também foram espalhados pela rua.

Durante a derrota para o Cruzeiro no Mineirão, no dia 19 de junho , torcedores estenderam faixas com as seguintes frases: "Respeitem o FFC (Fluminense Football Club)"; "Fora Diniz"; e "2023 acabou".

No dia seguinte , tricolores picharam os muros da sede de Laranjeiras. Eles escreveram frases como: "Fora Diniz", "Fora Douglas Costa"; "Vai virar o inferno"; e "Fora sub-40 (uma referência à idade avançada de parte do elenco)".