Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 02/07/2024 07:50 | Atualizado 02/07/2024 07:54

Rio - Novo treinador do Fluminense, Mano Menezes terá uma missão complicada na luta contra o rebaixamento. Repetir o aproveitamento que teve em 2023 pode não ser suficiente para salvar o Tricolor. No ano passado, dirigindo o Internacional e o Corinthians, o gaúcho conseguiu conquistar 50% dos pontos que disputou.

Mano comandou os dois clubes somados em 28 jogos, com 11 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Caso repita esse aproveitamento na temporada atual com as 25 partidas que faltam para o fim da competição, o treinador levará o Fluminense a conquistar 37 pontos, terminando o torneio com 43.



Esta pontuação não é segura para evitar o rebaixamento do Fluminense. O Tricolor precisaria de pelo menos mais cinco pontos para não correr nenhum risco de voltar a disputar a Série B. A estreia de Mano será nesta quinta-feira contra o Internacional, no Maracanã.



Com 13 jogos disputados, o Fluminense faz a sua pior campanha na história do Brasileiro por pontos corridos. O Tricolor tem uma vitória, três empates e oito derrotas, amargando a lanterna da competição.