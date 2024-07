Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo, à esquerda, foi jogador do Fluminense em 1998 - Ricardo Duarte / Internacional

Auxiliar de Mano Menezes, Sidnei Lobo, à esquerda, foi jogador do Fluminense em 1998Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 01/07/2024 20:58

Rio - Apesar de Mano Menezes, novo comandante do Fluminense , ser o primeiro técnico da Era Mário Bittencourt a não ter ligação com o clube no passado, seu auxiliar, Sidnei Lobo, possui. O ex-meia teve passagem curta pelo Tricolor nos anos 90.