Fluminense encerra mês de junho sem vitórias e com apenas dois gols marcadosLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/07/2024 10:32

A crise se alastrou. O Fluminense se afundou na lanterna do Campeonato Brasileiro após a completou um mês de jejum e amarga uma sequência de seis derrotas consecutivas. Rio -. O Fluminense se afundou na lanterna do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Grêmio por 1 a 0 , no domingo (30), em Caxias do Sul (RS), pela 13ª rodada, e parece cada vez mais longe de se reencontrar na temporada. O Tricolor

A última vitória do Fluminense aconteceu no dia 29 de maio, contra o Alianza Lima, do Peru, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Desde então, foram sete jogos, um empate e seis derrotas, com nove gols sofridos e apenas dois marcados. A inoperância ofensiva e a falta de brio foi uma marca de um time que não parece encontrar forças para reagir.

O Fluminense amarga uma de suas piores crises no século. Sem conseguir encontrar soluções para sair do fundo do poço, a confiança dos jogadores cai a cada partida e isso tem afetado diretamente o desempenho, principalmente do ataque que completou quatro jogos de jejum. Artilheiro do Brasil nos últimos dois anos, Cano tem apenas cinco gols em 2024 e vive uma seca de 11 jogos (a pior desde que chegou ao país).

Desempenho do Fluminense em junho:

01/06 - Fluminense 1 x 1 Juventude - Maracanã

11/06 - Botafogo 1 x 0 Fluminense - Nilton Santos

15/06 - Fluminense 1 x 2 Atlético-GO - Maracanã

19/06 - Cruzeiro 2 x 0 Fluminense - Mineirão

23/06 - Fluminense 0 x 1 Flamengo - Maracanã

27/06 - Fluminense 0 x 1 Vitória - Maracanã

30/06 - Grêmio 1 x 0 Fluminense - Centenário

Risco de rebaixamento ultrapassa 80%

Na lanterna e sem vencer há dez partidas no Brasileirão, o Fluminense começa a ver os rivais se afastarem na disputa, já que o primeiro fora da zona de rebaixamento tem cinco pontos a mais. Após a derrota para o Grêmio, o Tricolor viu a probabilidade de queda para a segunda divisão aumentar para 83,6%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

A derrota para o Grêmio foi a sexta consecutiva do Fluminense no Brasileirão. É a pior marca do clube na história dos pontos corridos, junto com a campanha de 2003, quando também brigou contra o rebaixamento até o fim. Ao todo, são dez jogos de jejum no campeonato. A última vitória aconteceu há mais de dois meses, no dia 20 de abril, contra o Vasco, por 2 a 1, no Maracanã.