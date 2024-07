Mano Menezes assinou com o Fluminense até o fim de 2024 - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 01/07/2024 19:54

a ideia do treinador de 62 anos é fazer algumas mudanças no elenco tricolor. As informações foram dadas pelo portal "Trivela". Rio - Novo técnico do Fluminense , Mano Menezes chegará com a missão de livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para isso,. As informações foram dadas pelo portal "Trivela".

Durante a conversa com o presidente Mário Bittencourt e os diretores Paulo Angioni e Fred, que aconteceu no último domingo (30) e selou sua contratação até o fim de 2024, Mano indicou que quer mudar no peças no plantel tricolor. Ele não deixou claro durante o papo o que pretende fazer, mas terá carta branca da diretoria.

trazer reforços e realizar uma espécie de reformulação com os jogadores. Do elenco atual, O gaúcho planeja. Do elenco atual, ele já trabalhou com 12 atletas em outros clubes e na seleção brasileira.

Mano Menezes chega ao Fluminense junto com o auxiliar Sidnei Lobo e iniciará seu trabalho nesta terça-feira (2), quando se apresenta e comanda o grupo em treinamento no CT Carlos Castilho. A estreia deve acontecer na partida contra o Internacional, na quinta (4), às 20h, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro há três rodadas. O Tricolor somou apenas 6 pontos nos 13 jogos que disputou.