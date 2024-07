Mano Menezes - Felipe Correia/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 01/07/2024 12:29 | Atualizado 01/07/2024 12:48

Rio - Mano Menezes será o novo técnico do Fluminense. Nesta segunda-feira (1º), o treinador gaúcho aceitou a oferta do Tricolor e resolve os últimos detalhes burocráticos para iniciar seu trabalho, que terá como principal missão livrar a equipe do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, onde é lanterna com apenas 6 pontos em 13 jogos. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

principal objetivo mudar o estilo de jogo do Fluminense, que ainda tem a forte presença de Fernando Diniz, demitido há última semana. Inicialmente, A chegada de Mano tem como, que ainda tem a forte presença de. Inicialmente, a ideia era apostar em Marcão , mas os dois últimos jogos fizeram a diretoria entender que era necessário buscar um novo nome.

tiveram início no fim de semana. Em conversa com o presidente Mário Bittencourt e os diretores Paulo Angioni e Fred, o treinador se mostrou disposto a topar o desafio e falou sobre as mudanças que acredita serem necessárias para a equipe reagir no Brasileirão.

Os contatos com Mano Menezes. Em conversa com o presidente Mário Bittencourt e os diretores Paulo Angioni e Fred, o treinador se mostrou disposto a topar o desafio e falou sobre as

Vale lembrar que Fred e Mano tiveram alguns atritos no passado, quando trabalharam juntos no Cruzeiro e na seleção brasileira. Porém, o ídolo tricolor deixou o desentendimento de lado e se mostrou um dos maiores entusiastas de sua contratação, principalmente por conhecer sua filosofia de trabalho.

A experiência no comando do Fluminense será a segunda de Mano Menezes no futebol carioca. Em 2013, o técnico gaúcho trabalhou no Flamengo, mas não deixou saudades. Ele pediu para deixar o clube após 22 jogos alegando que não conseguiu implementar sua ideia de jogo. Foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas.

Mano Menezes estava desempregado desde que deixou o Corinthians, no início de fevereiro, após iniciar o Campeonato Paulista com quatro derrotas em cinco jogos e deixar a equipe em penúltimo lugar no estadual. Também coleciona passagens por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro Internacional e seleção brasileira.