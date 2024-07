Bandeira do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Publicado 30/06/2024 19:33 | Atualizado 30/06/2024 19:36

Rio - No mercado em busca de técnico, o Fluminense está em negociações com Mano Menezes e Odiar Hellmann. A informação foi dada primeiro pelo "ge". O Tricolor também trabalhava com o nome de Cuca e chegou a procurar o treinador, mas ele recusou

O Flu está sem um comandante desde a saída de Fernando Diniz. O presidente do clube, Mário Bittencourt, chegou a afirmar que gostaria que Marcão comandasse o time até o fim da temporada, mas o cenário mudou.

O perfil que o Tricolor deseja é de um treinador experiente que já fez boas campanhas no Brasileiro. Outra peculiaridade avaliada é uma boa relação com jogadores do elenco tricolor.

O Fluminense vive situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro: atualmente soma seis pontos e ocupa a lanterna. Fernando Diniz não resistiu à sequência negativa e caiu um dia após a derrota para o Flamengo.