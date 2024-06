Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/06/2024 17:32

Rio - Apesar das palavras do presidente Mário Bittencourt que afirmou que gostaria que Marcão comandasse o Fluminense até o fim da temporada, o Tricolor já procura um novo técnico. O clube carioca negocia com dois nome, e já teve uma oferta rejeitada por Cuca. As informações são portal "GE".

O perfil que o Fluminense deseja é de um treinador experiente que já fez boas campanhas no Brasileiro. Outra peculiaridade avaliada é uma boa relação com jogadores do elenco tricolor. Atualmente, dois nomes já negociam com o clube das Laranjeiras.



Cuca foi procurado pela diretoria tricolor logo após a derrota para o Vitória, na última quinta-feira. Porém, o treinador que acabou de deixar o Athletico-PR recusou a consulta. Ele trabalhou no Tricolor em 2008 e em 2009.



O Fluminense vive situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa fez com que o Tricolor demitisse Fernando Diniz após derrota para o Flamengo em clássico, no último dia 23.