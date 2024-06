Marcelo em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 30/06/2024 17:09

Rio Grande do Sul - Marcelo foi substituído aos 33 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Grêmio no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, neste domingo (30). Segundo a TV Globo, o lateral do Fluminense sentiu um incômodo na coxa direita e deixou o campo por precaução. Diogo Barbosa entrou na vaga do camisa 12.

Vale lembrar que o Tricolor teve outro problema minutos antes da partida. Calegari sentiu dores no tornozelo direito durante o aquecimento e acabou cortado da lista de relacionados

As duas equipes medem forças contra a lanterna do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que tem dois jogos a menos, soma sete pontos e aparece na 19ª colocação. O Fluminense tem apenas seis e ocupa o 20º lugar.