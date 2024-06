Longe do Maracanã, o Fluminense perdeu os cinco jogos que disputou no Brasileiro - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/06/2024 11:22

Caxias do Sul - Na luta contra o rebaixamento, Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado (30) pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Centenário, às 16h (de Brasília). O Tricolor busca somar seu primeiro ponto como visitante na competição no duelo que marcará o retorno do clube gaúcho ao Rio Grande do Sul após a tragédia ocasionada pelas chuvas no estado.

Até aqui, o Flu entrou em campo fora de casa em cinco oportunidades e perdeu todos os embates: Bahia (2-1), Corinthians (3-0), São Paulo (2-1), Botafogo (1-0) e Cruzeiro (2-0).

Lanterna do Brasileirão com seis pontos, o Fluminense vive grande crise e tem o duelo com o Grêmio como oportunidade para respirar minimamente na tabela, já que o Imortal é o 19º colocado, com sete. Se vencer, o time comandado por Marcão deixará a última posição.

O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vasco, que empatou com o Botafogo no último sábado (29) e chegou aos 11 pontos - já são cinco de vantagem para o Tricolor. Em 17º e 18º estão, respectivamente, Atlético-GO (10) e Corinthians (9).